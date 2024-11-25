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Новосибирские таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи

В аэропорту Толмачево таможенники поймали иностранца с незаконными $32 тысячами

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ФТС России

В Новосибирской области таможенники поймали иностранца, который пытался вывезти из РФ $32 тысячи. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инцидент произошел в аэропорту Толмачево, расположенном в городе Обь. Гражданина Узбекистана, направлявшегося в Самарканд, остановили в «зеленом коридоре» и во время досмотра нашли у него в ручной клади $41,5, 56 тысяч рублей и 293 узбекских сума.

Сумма, которую можно перевозить без декларации, оказалась превышена суммарно на $32 тысячи. Предотвратить незаконный вывоз валюты помогла служебная собака по кличке Баяра.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наличных средств в крупном размере. Максимальное наказание, которое теперь грозит иностранцу, составляет до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянка пыталась пронести в багаже брендовые часы и украшения на 18 млн рублей.

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