Таможенники в Ленобласти поймали россиянина, пытавшегося вывезти в США коллекцию минералов

В Ленобласти таможенники поймали россиянина с коллекцией минералов, которую он пытался незаконно вывезти в США. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

По информации управления, гражданин России следовал через пропускной пункт в Ивангороде и выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», тем самым подтвердив, что не имеет при себе подлежащих декларированию предметов. Однако среди его личных вещей нашли 402 необработанных камня различного цвета и формы — эксперты определили, что это полудрагоценные камни и окаменевшие головоногие моллюски.

Сообщается, что мужчина постоянно проживает в США и хотел перевезти туда коллекцию, которую собирал много лет. В отношении россиянина возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее новосибирские таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.