Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможенники в Ленобласти поймали россиянина, пытавшегося вывезти в США коллекцию минералов

В Ленобласти поймали мужчину, пытавшегося вывезти в США коллекцию минералов

close
Северо-Западное таможенное управление

В Ленобласти таможенники поймали россиянина с коллекцией минералов, которую он пытался незаконно вывезти в США. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

По информации управления, гражданин России следовал через пропускной пункт в Ивангороде и выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», тем самым подтвердив, что не имеет при себе подлежащих декларированию предметов. Однако среди его личных вещей нашли 402 необработанных камня различного цвета и формы — эксперты определили, что это полудрагоценные камни и окаменевшие головоногие моллюски.

Сообщается, что мужчина постоянно проживает в США и хотел перевезти туда коллекцию, которую собирал много лет. В отношении россиянина возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее новосибирские таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами