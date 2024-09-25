Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Журналистка французского телеканала незаконно посетила Курскую область

Журналистка France24 выпустила материал о незаконной поездке в Курскую область

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области. По итогам поездки она опубликовала материал на своем сайте.

В публикации France24 указали, что Трент и «небольшая группа журналистов» пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень Курской области. Представителей СМИ сопровождали солдаты ВСУ

В конце августа ЦОС ФСБ РФ сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области.

23 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

Ранее в Госдуме оценили работу западных журналистов в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами