Журналистка французского телеканала незаконно посетила Курскую область

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно побывала в Курской области. По итогам поездки она опубликовала материал на своем сайте.

В публикации France24 указали, что Трент и «небольшая группа журналистов» пересекли российскую границу, чтобы попасть в несколько деревень Курской области. Представителей СМИ сопровождали солдаты ВСУ

В конце августа ЦОС ФСБ РФ сообщил, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области.

23 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы России дадут ответ на незаконное проникновение западных журналистов в Курскую область. По ее словам, в нарушении закона были замечены репортеры из Испании, Франции, Бельгии, а также Италии и США.

Ранее в Госдуме оценили работу западных журналистов в Курской области.