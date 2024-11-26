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Неадекватный клиент из-за отказа знакомиться облил бариста маслом в Сочи

В Сочи клиент облил бариста маслом за отказ знакомиться

В Сочи клиент из-за отказа девушки-бариста знакомиться облил ее маслом. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из городских кофеен. Сотрудники рассказали, что неадекватный молодой человек регулярно посещает их заведение и пристает к работникам, требуя общения. После того как девушка-бариста отказала клиенту в знакомстве, он облил ее маслом из стакана.

По факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы. По данным «ЧП Сочи», молодой человек, обливший девушку маслом, ранее работал в этой кофейне. Он пытался наладить общение с коллективом и занимал деньги у сотрудников. В какой-то момент он попался на краже денег из кассы и был уволен.

До этого мужчину, который сломал девушке челюсть за отказ знакомиться, арестовали в Москве. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мужчина на Range Rover пытался познакомиться с девушкой и украл у нее пакет с продуктами.

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