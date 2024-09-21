Мужчину, который сломал девушке челюсть за отказ знакомиться, арестовали в Москве

В Москве мужчину, обвиняемого в избиении девушки за отказ знакомиться, поместили под стражу. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Предполагаемому преступнику предъявили обвинение и арестовали его. Прокуратура поставила расследование на контроль.

Сообщается, что у пострадавшей 25-летней девушки диагностировали двусторонний перелом нижней челюсти в области ветви справа и тела слева. Действиям обвиняемого дадут дополнительную правовую оценку, когда будет установлена тяжесть вреда, нанесенного ее здоровью.

Инцидент произошел 15 сентября неподалеку от торгового центра на Новоясеневском проспекте. Мужчина захотел познакомиться с девушкой, однако та не была настроена на общение и отказала ему. После этого он напал на нее и нанес ей телесные повреждения.

Ранее россиянин жестоко избил девушку, отказавшую ему в соитии после отдыха в баре.