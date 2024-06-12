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Мужчина на Range Rover пытался познакомиться с девушкой и украл у нее пакет с продуктами

В Екатеринбурге мужчина пытался познакомиться с девушкой и устроил стрельбу

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Видео пострадавшей

В Екатеринбурге агрессивный мужчина отобрал у девушки пакет с продуктами, пытаясь познакомиться, и открыл огонь по молодым людям, заступившимся за нее. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня возле ЖК «Менделеев» на улице Мира. Екатеринбуржец вышел из своего Range Rover и подошел к двум девушкам, с одной из которых он решил познакомиться странным способом.

«Мужчина вышел из машины, подошел к нам, выхватил из рук пакет с фразой: «Тебе тяжело, я подержу», после чего позвал пить кофе. На наш отказ он сел в машину и уехал вместе с пакетом на парковку», — рассказала пострадавшая.

Она и ее подруга обратились за помощью к проходившим мимо молодым людям. Те попробовали спокойно поговорить с похитителем продуктов, но разговор перерос в потасовку, в ходе которой водитель внедорожника достал пистолет и устроил стрельбу.

В полиции города уже организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее россиянин ограбил женщину, которая отказалась с ним знакомиться.

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