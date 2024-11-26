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Очевидица рассказала о ДТП с участием пьяного водителя в Краснодаре

360.ru: во время ДТП с участием пьяного водителя в Краснодаре были слышны хлопки

В момент, когда пьяный водитель в Краснодаре врезался в несколько припаркованных рядом автомобилей, были слышны несколько хлопков. Об этом 360.ru рассказала свидетельница происшествия.

«Было больше похоже, как будто машина в машину врезалась, но я значения не придала. Потом еще какой-то, через какое-то время хлопок еще один услышала. И потом я решила выйти на балкон и посмотреть, где это. С одной стороны посмотрела — ничего не вижу, а с другой посмотрела — пожар, и уже машины горели», — рассказала она.

Инцидент произошел 26 ноября в ЖК «Панорама». По данным источника Telegram-канала «112», автомобиль марки Honda врезался, перевернулся, после чего его охватил огонь. Вскоре пламя перекинулось на четыре автомобиля, которые стояли рядом. В результате пострадала иномарка мужчины, два автомобиля марки Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.

На кадрах с места инцидента заметно, что около дома работают пожарные. О том, почему загорелось первое средство передвижения, неизвестно. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как «пьяный гонщик» загорелся и уничтожил машины в Краснодаре.

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