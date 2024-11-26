В Краснодаре пьяный водитель врезался в четыре машины, его автомобиль загорелся

В Краснодаре произошло ДТП, после которого загорелись пять машин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в ЖК «Панорама». По данным источника, автомобиль марки Honda перевернулся, после чего его охватил огонь. Вскоре пламя перекинулось на четыре автомобиля, которые стояли рядом.

В результате пострадала иномарка мужчины, два автомобиля марки Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.

На кадрах с места инцидента заметно, что около дома работают пожарные. О том, почему загорелось первое средство передвижения, неизвестно. Информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на управление МЧС по региону, водитель Honda врезался в препятствие, после чего его машина перевернулась на бок и загорелась, остальные автомобили пострадали, но огонь на них не перекинулся. Сам 30-летний мужчина был пьян, на что указывали внешние признаки. К тушению пожара привлекли семь спасателей, они ликвидировали возгорание.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся автобус с людьми.