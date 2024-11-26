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На видео попало, как «пьяный гонщик» загорелся и уничтожил машины в Краснодаре

На видео попал пылающий огнем пьяный водитель, уничтоживший 5 авто в Краснодаре

В Краснодаре камеры видеонаблюдения сняли момент ДТП с пьяным водителем, который уничтожил пять машин. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Момент вероломного нападения пьяного гонщика на припаркованные автомобили в Краснодаре», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как машина мужчины на большой скорости влетает в припаркованный автомобиль и переворачивается.

Инцидент произошел в ЖК «Панорама». Автомобиль марки Honda охватил огонь, вскоре пламя перекинулось на четыре автомобиля, которые стояли рядом.

В результате пострадала иномарка мужчины, два автомобиля марки Volkswagen, Mazda и Mitsubishi.

На кадрах с места инцидента было заметно, что около дома работают пожарные. О том, почему загорелось первое средство передвижения, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве водители стали ездить еще быстрее.

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