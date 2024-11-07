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В Тюмени монтажник сорвался с 13-го этажа на стройке

В Тюмени рабочий сорвался с 13-го этажа на стройке

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В Тюмени рабочий упал с большой высоты, занимаясь заливкой бетонных перекрытий, Мужчину нашли на третьем этаже на стройке. Об этом сообщает «72.ru».

Монтажник и плотник работали на стройплощадке на большой высоте, занимались заливкой перекрытий бетоном. Монтажник заполнял пеной элементы опалубки и в какой-то момент упал с высоты 13-го этажа.

Пострадавшего нашли на бетонных плитах на третьем этаже, он получил множественные травмы, спасти рабочего не удалось. По данным областной Трудовой инспекции, руководство не контролировало работников и процесс труда. Монтажнику не провели медосмотр и психиатрическое освидетельствование, инструктаж, стажировку на рабочем месте. Также его не обеспечили средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

До этого в Петербурге крановщику потребовалась помощь спасателей из-за того, что на высоте у него произошла паническая атака. Один из рабочих попытался проникнуть в кабину, но мужчина заперся и отказался спускаться. Его удалось спустить только с помощью спасателей и спецоборудования.

Ранее в Воронеже рабочие упали в шахту лифта в строящемся доме.

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