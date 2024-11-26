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В ФСБ заявили, что Украина использует наркотрафик в гибридной войне против РФ

ФСБ: ОПГ Украины контролируют наркопроизводства, действуя против РФ

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Организованные преступные группировки Украины контролируют большую часть производств наркотиков и используют этот фактор в гибридной войне против России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве, передает РИА Новости.

«В частности, украинская оргпреступность контролирует значительную часть наркопроизводств, и сейчас этот фактор используется в рамках гибридной войны против России», — заявил Бортников.

По его словам, иностранные спецслужбы используют потенциал криминального мира в сфере наркотиков для подрыва безопасности и стабильности на пространстве СНГ. Глава ФСБ добавил, что наркотрафик не имеет границ и данная угроза имеет международный характер.

Также Бортников высказал мнение, что команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Директор ФСБ РФ считает, что основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде избранного президента США Дональда Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне, и непонимание этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы. По ее словам, очаг «русофобской гнили» находится в «скукоженной британской империи».

Ранее глава ФСБ заявил, что США хотят уничтожить страны СНГ.

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