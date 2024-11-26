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Глава ФСБ заявил, что США хотят уничтожить страны СНГ

Глава ФСБ Бортников: США хотят создать в СНГ хаос и дешевую ресурсную базу

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Гавриил Григоров/РИА Новости

США и их союзники хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников на заседании СОРБ государств — стран СНГ в Москве, передает РИА Новости.

По его словам, Запада не брезгует самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций.

Также Бортников высказал мнение, что команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире. Директор ФСБ РФ считает, что основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде избранного президента США Дональда Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. По его словам, первый шаг на пути к этому уже был сделан, когда Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.

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