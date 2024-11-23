Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала Британию очагом «русофобской гнили»

Захарова: Британия играет ключевую роль в гибридной войне против РФ

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Британия играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне, и непонимание этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», — заявила она.

В своем блоге Захарова опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Представитель МИД отметила, что Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России.

По ее словам, очаг «русофобской гнили» находится в «скукоженной британской империи». Дипломат отметила, что у нее есть вопросы к тем, кто не замечает этого факта.

До этого Захарова заявила, что Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России. По ее словам, МИД РФ располагал подтверждениями следов участия спецслужб Британии в активности против российской стороны, боевых действиях на Украине и в реализации террористических актов.

Ранее сообщалось, что Британия отправит самолеты в Черное море для слежки за РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами