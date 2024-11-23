Британия играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне, и непонимание этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», — заявила она.

В своем блоге Захарова опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Представитель МИД отметила, что Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России.

По ее словам, очаг «русофобской гнили» находится в «скукоженной британской империи». Дипломат отметила, что у нее есть вопросы к тем, кто не замечает этого факта.

До этого Захарова заявила, что Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России. По ее словам, МИД РФ располагал подтверждениями следов участия спецслужб Британии в активности против российской стороны, боевых действиях на Украине и в реализации террористических актов.

Ранее сообщалось, что Британия отправит самолеты в Черное море для слежки за РФ.