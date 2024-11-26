Как республиканская, так и демократическая администрации Соединенных Штатов желали разрушения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил на совещании глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости.

«Россия совместно с конструктивно настроенными европейцами строила поток, а англосаксы его взорвали. Это была идея фикс не только демократической, но и республиканской администрации США», — сказал Нарышкин.

Глава СВР также заявил, что Запад в целом не гнушается «террористических методов борьбы с противником».

24 ноября депутат бундестага от фракции АдГ Евгений Шмидт заявил, что немецкие власти не ответили на более 300 запросов о расследовании подрыва «Северных потоков», указывая на засекреченность соответствующих данных.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Меркель объяснила, почему поддержала «Северный поток — 2».