Меркель не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность в правильности своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на критику со стороны Вашингтона. Об этом она рассказала в интервью BBC.

«Нет, я об этом не жалею. Мы, конечно, обратили внимание на эти предупреждения [со стороны Украины и США], и я к ним прислушивалась. В то время никто не говорил о том, чтобы полностью пресечь экспорт российского газа. После того как Дональд Трамп покинул Белый дом, с президентом [Джо] Байденом мы достигли договоренности о том, что начнем использовать «Северный поток — 2» только в том случае, если энергоносители не будут использоваться в качестве оружия. И считала это соглашение правильным, и в результате по «Северному потоку — 2» так никогда и не пошел газ», — отметила она, добавив, что отказ от российского газа произвел «серьезный экономический удар» по Германии.

В интервью Меркель также подчеркнула, что рано или поздно «понадобится дипломатический подход» для разрешения конфликта в Украине. Однако она не может предсказать, когда именно начнутся переговоры с Москвой. По словам бывшего канцлера, главной целью западных союзников должно быть поддержание суверенитета Украины.

Накануне в Германии призвали Украину заплатить за ущерб после подрыва «Северных потоков».

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