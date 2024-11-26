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Взрослый екатеринбуржец, узнав о разводе пожилых родителей, расстроился и ушел из дома

В Екатеринбурге 48-летний мужчина узнал о разводе родителей и ушел из дома

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Shutterstock

Житель Екатеринбурга пропал, узнав о разводе родителей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратилась 75-летняя мать 48-летнего исчезнувшего. По словам собеседника, мужчина узнал о разводе родителей и «так расстроился, что ушел из дома и не вернулся».

Россиянину пытались дозвониться, но его телефон был недоступен. На данный момент неизвестно, где он находится.

Когда пропавшего видели в последний раз, он был одет в черные штаны, куртку, туфли и серую шапку. У россиянина черные волосы и серо-зеленые глаза.

До этого в Перми спустя два месяца нашли девушку, которая отправилась к врачу и пропала. Изначально она сказала приемной матери, что пойдет к стоматологу, но на самом деле сбежала из дома.

По словам самой школьницы, все это время она снимала квартиру в Перми и подрабатывала.

Ранее на Урале школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за скорости интернета.

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