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На Урале школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за скорости интернета

В Екатеринбурге 13-летний мальчик сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

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Global Look Press

В Екатеринбурге школьник ушел из дома, поругавшись с отцом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, все произошло вечером 23 ноября, когда 13-летний мальчик гостил в квартире у родителя на Латвийской улице.

«Случился конфликт — из-за низкой скорости интернета. Мальчик убежал из квартиры в неизвестном направлении. Позже он прислал матери сообщение, что находится в торговом центре, и отключил телефон», — поделился источник издания.

Ребенок был одет в шапку, куртку, штаны и ботинки черного цвета. Приметы мальчика: рост 150 сантиметров, блондин, глаза голубые.

До этого в Перми, девочка-подросток на два месяца сбежала от приемной матери, после чего та заявила, что вернет подопечную в социальное учреждение.

Ранее в Кемеровской области школьник сбежал из дома, чтобы проучить мать — та запрещала смотреть телевизор.

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