Психотерапевт оценила, может ли интернет улучшить душевное здоровье пожилых

Интернет действительно может улучшить душевное здоровье пожилых людей. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Диана Генварская, комментируя результаты исследования китайских ученых.

По ее словам, через интернет пожилые люди могут общаться и получать информацию, что приближает их к реальности и улучшает состояние.

«Человек не замыкается в себе, у него появляется новое понимание, он может пользоваться мессенджерами, получать файлы и новую информацию, не говоря уже об обмене фотографиями и сообщениями», — добавила Генварская.

Однако эксперт уточнила, что речь не идет о долгом пребывании в гаджетах, потому что это может создать большую нагрузку на нервную систему.

Китайские ученые из Университета Гонконга изучили воздействие интернета на психическое здоровье людей старшей возрастной группы. Оказалось, что участники, которые пользовались интернетом ежедневно или еженедельно, сообщили о меньшем количестве симптомов депрессии и лучшей самооценке здоровья по сравнению с теми, кто пользовался им реже или вообще не пользовался.

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