Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психотерапевт оценила, может ли интернет улучшить душевное здоровье пожилых

Психотерапевт Генварская: интернет может улучшить душевное здоровье пожилых

close
Depositphotos

Интернет действительно может улучшить душевное здоровье пожилых людей. Об этом Pravda.Ru рассказала психотерапевт Диана Генварская, комментируя результаты исследования китайских ученых.

По ее словам, через интернет пожилые люди могут общаться и получать информацию, что приближает их к реальности и улучшает состояние.

«Человек не замыкается в себе, у него появляется новое понимание, он может пользоваться мессенджерами, получать файлы и новую информацию, не говоря уже об обмене фотографиями и сообщениями», — добавила Генварская.

Однако эксперт уточнила, что речь не идет о долгом пребывании в гаджетах, потому что это может создать большую нагрузку на нервную систему.

Китайские ученые из Университета Гонконга изучили воздействие интернета на психическое здоровье людей старшей возрастной группы. Оказалось, что участники, которые пользовались интернетом ежедневно или еженедельно, сообщили о меньшем количестве симптомов депрессии и лучшей самооценке здоровья по сравнению с теми, кто пользовался им реже или вообще не пользовался.

Ранее врач рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона пожилым людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами