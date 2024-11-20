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Ученые узнали влияние интернета на душевное здоровье пожилых людей

NHB: использование интернета снижает симптомы депрессии у людей старше 50 лет

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Университета Гонконга изучили воздействие интернета на психическое здоровье людей старшей возрастной группы. Выяснилось, что пожилые пользователи глобальной сети реже страдают от депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Анализ охватил более 87,5 тыс. человек из 23 стран в возрасте от 50 лет и старше.

Оказалось, что участники, которые пользовались интернетом ежедневно или еженедельно, сообщили о меньшем количестве симптомов депрессии и лучшей самооценке здоровья по сравнению с теми, кто пользовался им реже или вообще не пользовался.

Отрицательная взаимосвязь между пребыванием в интернете и симптомами депрессии была наиболее выражена в возрастной группе старше 65 лет, участники которой не состояли в браке, имели высшее образование, реже контактировали с окружающими людьми, употребляли алкоголь реже одного раза в неделю, а также вели малоподвижный образ жизни, страдали от хронических заболеваний и работали на момент проведения исследования.

Ученые отметили, что их анализ основан на нескольких разных методологиях оценки воздействия интернета на психическое здоровье пожилых людей, поэтому его результаты могут быть не вполне последовательны.

Ранее ученые выяснили, какую пользу приносит женщинам временный отказ от соцсетей.

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