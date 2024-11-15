Врач рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона пожилым людям

Организм человека с годами меняется, и гастрономические привычки должны этому соответствовать. Осознанное отношение к питанию помогает поддерживать здоровье и улучшает качество жизни пожилых, рассказала врач-терапевт Анна Пархоменко в беседе с Pravda.Ru.

Доктор посоветовала людям старше 65 лет включить в рацион натуральное белое мясо, растительные белки – к примеру бобовые, чаще употреблять молочку, особенно творог и сыр, а также не забывать про цельнозерновой хлеб.

«Эти продукты насыщают организм необходимыми питательными веществами, не оказывая негативного воздействия», — подчеркнула Пархоменко.

Исключить из рациона или употреблять как можно реже она призвала продукты из переработанного мяса (сосиски, колбаса), красное мясо, острые блюда и блюда с обилием приправ, жареное и сильно соленое.

Все это, по словам врача, напичкано большим количеством добавок, в том числе разных загустителей, усилителей вкуса, консервантов и прочего. Они плохо влияют на здоровье человека, причем в пожилом возрасте с их воздействием справляться труднее, так как к подобным веществам организм с возрастом становится восприимчивее.

Напомним, также эксперты отмечают, что после 60 замедляется метаболизм, поэтому в сутки рекомендуется потреблять не более 2100 ккал, а при физической активности — 2200 ккал. Питаться рекомендуется 4-5 раз в сутки, распределяя приемы пищи в зависимости от калорийности — это помогает ускорить метаболизм и нормализовать уровень сахара в крови. В числе прочего, рекомендуется отдавать предпочтение рыбе, а не мясу, и ни в коем случае не переедать.

Ранее врач предупредил об опасности дефицита белка в рационе пожилых.