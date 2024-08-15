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В Благовещенске мужчина соблазнял школьницу, выдавая себя за подростка

Житель Амурской области получил 9 лет колонии за развращение школьницы в сети

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Благовещенский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, который, притворяясь подростком, совращал в сети несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как удалось установить и доказать следствию, в 2023 году молодой человек познакомился в мессенджере с 14-летней школьницей, он представился ее ровесником. Между новыми знакомыми завязалась переписка, в ходе которой мужчина неоднократно отправлял ребенку сообщения на сексуальную тему, предлагал снять фото и видео порнографического характера, которые хранил в своем мобильном, а также сам отправлял ей материалы подобного содержания.

Когда о произошедшем стало известно правоохранителям, личность амурчанина быстро установили. Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования злоумышленник полностью признал свою вину, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянин высылал интимные фото семилетней девочке и заманивал ее к себе домой.

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