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Школьная учительница совратила троих подростков и получила 18 лет тюрьмы

В США учитель школы совратила трех учеников и получила 18 лет тюрьмы

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Danielle C. Fischer

В штате Иллинойс педагог школы признана виновной в домогательствах и совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает радиостанция WGEL.

32-летняя Даниэль Фишер, преподаватель школы города Эдвардсвилл, в течение нескольких месяцев совращала учеников. Расследование в отношении учительницы длилось почти три года.

Как было установлено, еще в 2021 году женщина пригласила в гости двух подростков 16 и 17 лет и занялась с ними сексом, а позднее совратила еще одного несовершеннолетнего. Приговором суда американке назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, ей также навсегда запрещено работать учителем.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее в США дочь мэра совратила 15-летнего школьника.

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