В Петербурге с рельсов сошел грузовой вагон поезда с рыбой

В Петербурге транспортная прокуратура проводит проверку после схода вагона. Об этом представители ведомства сообщают в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «Санкт-Петербург – Сортировочный», на путях необщего пользования. С рельсов сошел вагон грузового состава.

Во время инцидента никто не пострадал. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Станция работает в штатном режиме.

В рамках необходимых мероприятий сотрудники прокуратуры выяснят, исполнялись ли правила безопасности движения на этом отрезке пути.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в поезде перевозили рыбу. На место направляли восстановительный поезд. О других деталях инцидента информация отсутствует.

Подобный случай в Петербурге произошел в сентябре. На станции «Сортировочная – Московская» грузовой поезд сошел с рельсов. Произошедшее не повлияло на расписание, составы прибывали на место без задержек.

Ранее в Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда.