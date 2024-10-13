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В Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда

Прокуратура: в Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда

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Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

В Карелии вагон грузового поезда сошел с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнули в ведомстве.

Инцидент случился в субботу. На место происшествия специалисты направляли вспомогательный поезд.

Транспортная прокуратура организовала проверку. Ведомство оценит действия тех, кто был ответственным за безопасность.

11 октября в Челябинской области произошло столкновение двух грузовых поездов, один из работников локомотивной бригады получил травмы. Движение пассажирских поездов не пострадало.

А в начале октября на станции Зеленый бор Ярославского направления Московской железной дороги с рельсов сошли две цистерны с пропаном. Обошлось без утечек, ущерб окружающей среде не причинен.

Кроме того, в сентябре в Белгородской области произошел сход с рельсов вагонов и локомотива грузового поезда. Инцидент случился на перегоне Волоконовка — Новый Оскол из-за «вмешательства в работу» железнодорожного транспорта, отмечал представитель Юго-Восточной железной дороги.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль над железнодорожными переездами из-за аварий.

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