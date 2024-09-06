Грузовой поезд сошел с рельсов в Петербурге

Грузовой поезд сошел с рельсов на станции Сортировочная-Московская в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что пострадавших и задержки движения поездов нет. Причины инцидента уточняются.

В начале сентября подобный инцидент случился в Забайкальском крае, где шесть вагонов с углем сошли с рельсов на станции Шахтерская. По предварительным данным ведомства, 3 сентября около 9:00 по местному времени (3:00 мск) на путях необщего пользования, примыкающих к станции Шахтерская Забайкальской железной дороги, сошли шесть вагонов грузового поезда, груженых углем.

При этом движение поездов не приостанавливали. Также в инциденте никто не пострадал. На месте инцидента ведут восстановительные работы.

В конце июля в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд Казань — Адлер. Водитель грузовика Асламбек Усматов заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. Число пострадавших превысило 100 человек, среди них 33 ребенка.

Ранее в России захотели массово устанавливать камеры на железнодорожных переездах.