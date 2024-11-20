На Урале задержали таможенника, подозреваемого в превышении полномочий

В Челябинской области задержан сотрудник таможенной службы, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Уголовное дело в отношении ведущего инспектора отдела контроля за ввозом и оборотом товаров было возбуждено Следственным управлением по городу Троицку в результате проведенной проверки.

Как установили следователи, с 12 по 13 ноября текущего года этот инспектор, используя служебное положение, дал разрешение на въезд в Россию грузового автомобиля с прицепом, содержащим подкарантинные товары. Данные действия были квалифицированы как превышение должностных полномочий из корыстных соображений, что является нарушением, предусмотренным пунктом «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данный инцидент был обнаружен сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела. Результаты оперативной работы позволили установить факты коррупции, что в свою очередь подчеркивает важность взаимодействия различных правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями.

В рамках уголовного дела следователи уже провели обыски в офисе и доме задержанного.

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