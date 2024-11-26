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Назван способ повышения пенсий многодетным россиянам

Экономист Балынин: нужно начислять 7,2 пенсбалла за уход за четвертым ребенком

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Ekkasit A Siam/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно увеличить с 5,4 до 7,2 количество пенсионных баллов за год ухода за четвертым ребенком, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Целесообразно сохранять дополнительные пенсионные баллы родителям за уход за детьми до полутора лет. В этом контексте я бы также предложил: увеличить количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, начисляемых за год ухода за четвертым ребенком с 5,4 до 7,2. А еще — установить начисление 9 индивидуальных пенсионных коэффициентов за год ухода за пятым и последующим ребенком (в настоящее время они начисляют только при уходе за первыми четырьмя детьми)», — отметил экономист.

Также, по мнению Балынина, не должно быть никаких различий в размере пенсий или возрасте их назначения по половому признаку.

При расчете страховых пенсий эксперт призвал опираться на вклад гражданина в экономический рост государства, учитывая, в том числе, его сферу деятельности и стаж.

С 1 января 2025 года 1 пенсионный балл в России будет стоить 142,76 рубля. 7,2 балла дали бы прибавку к пенсии в 1027,87 рубля, а 9 баллов — 1284,84 рубля в месяц.

25 ноября Союз пенсионеров предложил вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам.

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