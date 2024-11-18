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Главную новогоднюю ель России выбрали в подмосковной деревне

Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль из деревни Знаменка

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Телеграм-канал «Управление делами Президента РФ»

Главная новогодняя ель России будет доставлена в Кремль из деревни Знаменка Можайского городского округа в Московской области. Об этом сообщило управление делами президента РФ в Telegram-канале.

Специалисты выбрали 90-летнюю ель высотой 30 метров. Обхват ее ствола составляет 60 сантиметров, а размах нижних ветвей — 8 метров. В управделами отметили, что все ветки дерева имеют необходимую для удобной транспортировки толщину. Окраска хвои насыщенная, а сама ель имеет правильную пирамидальную форму.

Как заявили в управлении, отбор новогоднего дерева происходил по «кремлевским стандартам»: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, размах нижних ветвей и отсутствие дефектов. Кроме того, ель должна была расти в легкодоступном для техники месте.

Отбор вели представители управделами, правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Московской области, которые начали поиски подходящей ели еще летом. Специалисты проехали более 3 тысяч километров, чтобы отыскать главную новогоднюю ель России.

В середине октября газета «Известия» сообщала, что на центральной площади города Красный Холм в Тверской области установили новогоднюю ель. Это вызвало недовольство местных жителей. Власти региона решили провести опрос в социальных сетях, однако это вызвало еще большую негативную реакцию.

Ранее стало известно, сколько власти РФ потратят на новогодние праздники.

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