Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила штрафы за курение электронных сигарет для водителей

В ГД поддержали инициативу штрафовать водителей за курение электронных сигарет

close
WeAre/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев одобрил предложение Минтранса РФ ввести штрафы за курение электронных сигарет для водителей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий <...> Запрещать надо любое курение за рулем. Какая разница, электронная или не электронная», — заявил он.

Гусев напомнил, что электронные сигареты, в том числе вейпы, опасны даже сами по себе, поскольку наносят сильный удар по здоровью россиян.

До этого Минтранс предложил запретить водителям пользоваться за рулем любыми устройствами, «требующим использования рук». В министерстве пояснили, что речь идет о планшетах и просмотре видео, однако под размытую формулировку попадают даже электронные сигареты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что принятие инициативы приведет к незаконным штрафам из-за ошибок дорожных камер. К чему готовиться водителям — читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что электромобили без российских компонентов планируют лишить господдержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами