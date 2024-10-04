Госдума одобрила штрафы за курение электронных сигарет для водителей

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев одобрил предложение Минтранса РФ ввести штрафы за курение электронных сигарет для водителей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«По правилам дорожного движения управление автомобилем требует полной концентрации, обе руки должны находиться на руле. Мы все знаем, что даже небольшие отвлекающие факторы могут привести к печальным последствиям. Курение сигарет отвлекает водителя, что увеличивает риск аварий <...> Запрещать надо любое курение за рулем. Какая разница, электронная или не электронная», — заявил он.

Гусев напомнил, что электронные сигареты, в том числе вейпы, опасны даже сами по себе, поскольку наносят сильный удар по здоровью россиян.

До этого Минтранс предложил запретить водителям пользоваться за рулем любыми устройствами, «требующим использования рук». В министерстве пояснили, что речь идет о планшетах и просмотре видео, однако под размытую формулировку попадают даже электронные сигареты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что принятие инициативы приведет к незаконным штрафам из-за ошибок дорожных камер. К чему готовиться водителям — читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что электромобили без российских компонентов планируют лишить господдержки.