В Киргизии запретили электронные сигареты

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 1 июля 2025 года в стране вводится запрет на ввоз, продажу и курение электронных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

В пресс-службе уточнили, что изменения внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики. Нарушение запрета повлечет ответственность, предусмотренную Кодексом о правонарушениях КР.

Согласно закону, за курение электронных сигарет предусмотрены штрафы в размере 10 тысяч сомов (примерно 12 тысяч рублей) для физических лиц и 60 тысяч сомов (примерно 72 тысячи рублей) для юридических. При этом размер санкции за продажу вейпов составит 20 тысяч сомов (примерно 24 тысячи рублей) для физлиц, а для юрлиц — 65 тысяч сомов (примерно 74 тысячи рублей).

Также закон предусматривает штрафы за незаконный ввоз электронных сигарет. Так, нарушителям запрета грозят исправительные работы или штраф в размере 100-120 тысяч сомов (примерно 120-144 тысячи рублей).

В октябре первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев одобрил предложение Минтранса РФ ввести штрафы за курение электронных сигарет для водителей. Депутат напомнил, что вейпы опасны даже сами по себе, поскольку наносят сильный удар по здоровью россиян.

Ранее россияне рассказали о тратах на электронные сигареты.