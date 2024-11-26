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В СК раскрыли детали нападения свиньи на 17-летнюю девушку из Красноярского края

СК: на пострадавшую от свиней девушку из Красноярского края сначала напал бык

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Следственном комитете поделились подробностями нападения свиньи на девушку в Красноярском крае. Детали представители ведомства опубликовали в официальном Telegram-канале.

По версии следователей, девушка зашла в хозяйственную постройку, где находились свиньи и быки, чтобы покормить скот. В этот момент два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил пострадавшую по голове рогом.

Россиянка потеряла сознание и только после этого ее покусали свиньи. Спасти пострадавшую не удалось. Предварительно, девушка получила повреждение бедренной артерии, поэтому потеряла много крови и не смогла прийти в себя.

Версию о том, что перед нападением свиней 17-летняя россиянка уже чувствовала недомогание и потеряла сознание, высказывали в СК накануне.

Известно, что родители девушки уехали в Красноярск и оставили дочь следить за животными. По версии Telegram-канала Baza, сначала на пострадавшую напала свиноматка, затем – другой скот.

Ранее блогерша начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги.

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