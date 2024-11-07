Блогерша начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги

Блогерша из Китая начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги, пишет South China Mornig Post.

Конг Юйфэн рассказала, что начала есть корма для свиней, тратя на это $0,4 в день. Женщина утверждает, что такой рацион здоровее еды на вынос, а еще экономнее. По ее словам, корм содержит соевые бобы, арахис и кукурузу, он «полностью натуральный» и с высокой концентрацией белка.

Тем не менее, китаянка отмечает, что у такой еды неприятный вкус, и советует не повторять за ней, потому что это небезопасно. Эксперты в области питания также предупредили, что такой рацион может привести к серьезным дефицитам питательных веществ.

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