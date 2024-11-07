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Блогерша начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги

SCMP: в Китае блогерша начала есть корм для свиней ради экономии денег

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Блогерша из Китая начала питаться кормом для свиней, чтобы сэкономить деньги, пишет South China Mornig Post.

Конг Юйфэн рассказала, что начала есть корма для свиней, тратя на это $0,4 в день. Женщина утверждает, что такой рацион здоровее еды на вынос, а еще экономнее. По ее словам, корм содержит соевые бобы, арахис и кукурузу, он «полностью натуральный» и с высокой концентрацией белка.

Тем не менее, китаянка отмечает, что у такой еды неприятный вкус, и советует не повторять за ней, потому что это небезопасно. Эксперты в области питания также предупредили, что такой рацион может привести к серьезным дефицитам питательных веществ.

Ранее в китайских соцсетях осудили мать, облившую сына водой в качестве наказания.

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