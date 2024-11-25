В Красноярском крае девушка погибла в загоне для свиней

В Красноярском крае 17-летняя девушка погибла в загоне для свиней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Вечером 23 ноября в сарае в деревне Ушанка Ужурского района было обнаружено тело одиннадцатиклассницы с множественными следами укусов свиней в области головы и различных частей тела.

«Следствием рассматривается несколько версий гибели девушки. Приоритетная — плохое самочувствие девушки, из-за чего она потеряла сознание, после чего на нее напали свиньи», — сообщили в СК.

Отмечается, что «на данный момент версий о криминальном характере смерти нет». В СК добавили, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии.

Telegram-канал Baza приводит версию случившегося. 17-летняя школьница осталась на хозяйстве одна, пока родители уехали в Красноярск. Девушка пошла кормить свиней, но из загона не вышла. Предположительно, агрессивная свиноматка сбила девушку с ног, та ударилась и потеряла сознание, и в этом время на нее накинулись другие свиньи. Родители попросили друга девушки проверить ее местонахождение, когда она перестала отвечать на телефон. Молодой человек обнаружил ее растерзанное тело в сарае.

В 2023 году сообщалось, что в Китае свинья случайно убила мясника на скотобойне. Она сбила мужчину с ног, тот напоролся на свой нож.

Ранее пьяная свинья устроила погром в гараже американской семьи.