В России предложили штрафовать разработчиков антивирусов

Минэкономразвития предложило распространить оборотные штрафы за утечки персональных данных на поставщиков решений в области информбезопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимира Волошина.

На круглом столе в Госдуме Волошин рассказал о результатах анализа ведомства. По его словам, если бы законопроект об оборотных штрафах за утечки данных был принят год назад, его реализация могла бы привести к банкротству четырех из пяти компаний малого и среднего бизнеса, попавших под подобные штрафы. Директор департамента Минэка отметил, что, судя по комментариям представителей разработчиков продуктов информационной безопасности, они уверены в наличии всех необходимых решений для защиты данных.

В связи с этим Волошин предложил рассмотреть возможность распространения оборотных штрафов на самих разработчиков в случае, если утечка произошла, и специализированное программное обеспечение не смогло обеспечить необходимый уровень защиты.

22 ноября комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных. По данным агентства РИА Новости, штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год. Для должностных лиц предлагается установить штрафы от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

19 ноября президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в России не осталось человека, чьи данные не утекли бы в сеть. По его словам, в даркнете «есть консолидированная информация по каждому из нас», в чем он убедился, попросив найти информацию о себе.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей.