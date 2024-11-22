Госдума повысит штрафы за утечку персональных данных

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что штрафы за повторную утечку персональных данных для компаний составят от 1 до 3% от оборота за календарный год.

Для должностных лиц предлагается установить штрафы от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

В настоящее время за утечку персональных данных юридическим лицам грозит штраф по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ. Его размер варьируется от 60 до 100 тыс. рублей для компаний, привлекаемых к ответственности впервые, и от 100 до 300 тыс. рублей за повторное нарушение.

19 ноября президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в России не осталось человека, чьи данные не утекли бы в сеть. По его словам, в даркнете «есть консолидированная информация по каждому из нас», в чем он убедился, попросив найти информацию о себе.

По информации аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.C.C.T., в течение трех кварталов текущего года на скрытых интернет-форумах и специализированных Telegram-каналах было размещено 210 баз данных клиентов российских компаний.

По официальным данным Роскомнадзора с января по сентябрь 2024 года зафиксировано 110 фактов утечек данных. Чаще всего инциденты происходили у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей.