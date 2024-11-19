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Все данные россиян утекли в сеть

Глава «Ростелекома» Осеевский: персональные данные всех россиян уже в сети

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Depositphotos

В России не осталось человека, чьи данные не утекли бы в сеть, считает президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Его слова приводит ТАСС.

«Персональные данные всех россиян уже утекли. Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная информация по каждому из нас. Я по себе даже просил», — рассказал топ-менеджер.

Только по итогам января — сентября 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 110 фактов утечек данных. Чаще всего инциденты происходили у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг. За первые девять месяцев прошлого года утечек было больше, отметили в ведомстве.

Между тем, по информации аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.C.C.T., в течение трех кварталов текущего года на скрытых интернет-форумах и специализированных Telegram-каналах было размещено 210 баз данных клиентов российских компаний. Это на 37,25%, чем год назад.

Ранее в «Бургер Кинге» признали, что данные клиентов сети могли попасть в открытый доступ.

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