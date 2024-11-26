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Илон Маск жестко высказался о Меркель

Илон Маск исковеркал фамилию Меркель в ответ на ее критику

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Patrick Pleul/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, управляющий компаниями SpaceX и Tesla, резко отреагировал в соцсети Х на критику со стороны бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Кто такая эта Ангела Меркин?» — написал бизнесмен в ответ на заявление Меркель о том, что Маск контролирует 60% всех спутников, находящихся в космосе. Кроме того, немецкий политик выразила серьезную озабоченность по поводу политических взглядов предпринимателя.

Таким образом, он намекнул на созвучное с фамилией политика слово из секс-индустрии «меркин», которое обозначает парик, используемый для имитации лобковых волос.

До этого американский предприниматель Илон Маск высказал мнение о том, что уровень бюрократии в Пентагоне стал настолько высок, что на ремонт лестницы в здании военного ведомства теперь уходит больше времени, чем на строительство всего здания минобороны США в прошлом веке.

Ранее Маск критически отозвался об американских истребителях F-35.

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