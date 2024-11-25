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Маск критически отозвался об американских истребителях F-35

Маск: F-35 получился дорогим и ничем не выдающимся универсалом

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Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их «дорогим, ничем не выдающимся универсалом». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

По мнению Маска, проект F-35 был провальным еще «на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу». В результате истребитель получился дорогим, сложным и не слишком примечательным.

«Шансов на успех не было», — отметил Маск.

До этого рассекреченный отчет Пентагона о комплексных испытаниях самолета F-35 компании Lockheed Martin Corp. указал на то, что шесть лет боевых испытаний были осложнены проблемами с обслуживанием, надежностью, неточностью огня и нерешенными вопросами в области киберзащиты. Директор по эксплуатационным испытаниям и оценке отметил, что общая надежность, ремонтопригодность и доступность флота самолетов США по-прежнему не соответствуют ожиданиям.

Истребитель F-35 принят на вооружение США в 2012 году, к настоящему времени их произведено более тысячи единиц. Он находится на вооружении 10 стран.

Ранее в США раскритиковали Пентагон за слишком быстрое принятие на вооружение F-35.

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