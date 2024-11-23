Получено более 6 тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области

Российский Красный крест (РКК) с августа текущего года получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал РКК.

«С августа РКК получил более 6000 заявок на розыск пропавших (жителей Курской области — «Газета.Ru»), включая одиноких пожилых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось восстановить связь и узнать судьбу 1253 человек. Там добавили, что работа по данному направлению продолжается.

Накануне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале объявила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. По словам омбудсмена, это произошло в результате переговорного процесса между Россией и Украиной.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее волонтер заявила, что ряд пленных солдат ВСУ хочет остаться в РФ.