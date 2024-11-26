Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коста-Рике разбился самолет с пассажирами на борту

Самолет с шестью пассажирами на борту разбился в Коста-Рике

close
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Спасательные отряды Коста-Рики обследуют территорию в кантоне Эскасу, расположенном в центральной провинции Сан-Хосе, в поисках пилота и пятерых пассажиров самолета, который потерпел аварию в гористой местности. Об этом сообщил национальный оперативный координатор Красного Креста Алехандро Молина, пишет РИА Новости.

«Два патруля сейчас обходят клещами место, где находится самолет, пытаясь добраться до него. Мы, естественно, надеемся, что люди живы, и готовим все необходимые ресурсы, чтобы иметь возможность оказать поддержку в случае, если эти люди будут, дай бог, найдены живыми. Надеемся не останавливать поиск, потому что в этом месте очень сложные погодные условия — туман, холод, дождь. Это территория, где мы можем работать и ночью, Красный Крест Коста-Рики не уйдет отсюда, пока мы не узнаем местонахождение людей», — отметил Молина.

По данным Красного Креста, экипаж одного из вертолетов, участвующих в поисковых работах, сумел визуально заметить обломки воздушного судна на вершине одной из гор на высоте примерно 2,2 километра. Условия состояния фюзеляжа дают надежду на то, что время не стало препятствием для выживания пассажиров.

Накануне грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами