В Коста-Рике разбился самолет с пассажирами на борту

Спасательные отряды Коста-Рики обследуют территорию в кантоне Эскасу, расположенном в центральной провинции Сан-Хосе, в поисках пилота и пятерых пассажиров самолета, который потерпел аварию в гористой местности. Об этом сообщил национальный оперативный координатор Красного Креста Алехандро Молина, пишет РИА Новости.

«Два патруля сейчас обходят клещами место, где находится самолет, пытаясь добраться до него. Мы, естественно, надеемся, что люди живы, и готовим все необходимые ресурсы, чтобы иметь возможность оказать поддержку в случае, если эти люди будут, дай бог, найдены живыми. Надеемся не останавливать поиск, потому что в этом месте очень сложные погодные условия — туман, холод, дождь. Это территория, где мы можем работать и ночью, Красный Крест Коста-Рики не уйдет отсюда, пока мы не узнаем местонахождение людей», — отметил Молина.

По данным Красного Креста, экипаж одного из вертолетов, участвующих в поисковых работах, сумел визуально заметить обломки воздушного судна на вершине одной из гор на высоте примерно 2,2 километра. Условия состояния фюзеляжа дают надежду на то, что время не стало препятствием для выживания пассажиров.

Накануне грузовой самолет компании DHL потерпел крушение под Вильнюсом. Согласно информации FlightAware, борт летел в Литву из Лейпцига. Портал LRT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Молдавии.