Легкомоторный самолет разбился в Молдавии

Легкомоторный самолет разбился в находящемся под Кишиневом населенном пункте Вадул-луй-Водэ. Служба чрезвычайных ситуаций МВД сообщила, что пожарные обнаружили в самолете тело человека, передает Sputnik.

Там отметили, что самолет упал на одно из зданий на территории базы отдыха, в результате чего произошел пожар. По предварительным данным МВД, никто из находящихся на земле людей не пострадал. Следователи, прибывшие на место инцидента, в данный момент устанавливают обстоятельства авиакатастрофы.

27 октября первый зампредседателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что вертолетом санавиации, совершившим жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки в Кировской области, управлял опытный летчик Валентин Комлев.

Вертолет санавиации Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились пилот, врач и два фельдшера, все они не выжили. После падения вертолета на месте происшествия возник пожар, его потушили сотрудники экстренных служб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее появились кадры с места крушения вертолета санавиации в Кировской области.