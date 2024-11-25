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НАТО считает активность России и Китая в Арктике «плохой новостью»

Руге: НАТО обсуждает, как решать проблему активности РФ и КНР в Арктике

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Росатомфлот

НАТО считает активизацию деятельности России и Китая в Арктике проблемой и изучает пути ее решения. Об этом заявил и.о. заместителя генсека НАТО Борис Руге, сообщает РИА Новости.

Выступая на пленарной парламентской ассамблее стран альянса в Канаде, Руге отметил, что «Арктика — динамичный регион» и выразил удовлетворение присоединением к НАТО Швеции и Финляндии.

«Плохая новость для нас состоит в том, что мы видим очень активную деятельность России и Китая там… Мы наблюдаем и обсуждаем, как решать эту проблему», — сказал он.

3 октября сообщалось, что Канада и Северная Европа создадут арктическую коалицию против России и Китая. Она станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАТО заподозрили в желании шпионить за действиями России в Арктике.

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