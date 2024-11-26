Подход действующего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Киева является безответственным и ставит под сомнение его стратегическое мышление. Об этом сообщает американский журнал National Review (NR).

В публикации утверждается, что стратегия Вашингтона в отношении Украины разоблачает безответственность администрации Байдена. Так, глава государства на протяжении всего времени российской специальной военной операции медлил с предоставлением необходимого украинской армии вооружения. И даже данное Украине разрешение использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории запоздалым и связанным с желанием дать Киеву больше возможностей перед приходом в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа.

Журнал отмечает, что в результате действий Байдена население Украины уже настроено просить о мире, а лучшим вариантом для Запада мог бы стать очередной замороженный конфликт, который в будущем приведет к новым кризисам вдоль линии соприкосновения и обострит ситуацию с европейской безопасностью.

По мнению National Review, уходящая администрация оставляет Трампу дела в чрезвычайно плохом состоянии.

25 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США дала Украине указания по выбору целей для ударов американскими тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Ранее основатель американской ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию.