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Депутат заявил, что тяжелый смог вызывает бесплодие у жителей Красноярского края

Депутат Дюков: красноярцы страдают от бесплодия из-за загрязнения воздуха

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Воздух в Красноярском крае является одним из самых загрязненных в России, такая экология приводит к массовому бесплодию. Об этом в беседе с Ura.ru заявил депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков.

«Воздух загрязнен из-за выбросов алюминиевого завода, огромного количества автомобилей, печного отопления и других производств», — сказал парламентарий.

По информации Роспотребнадзора, с началом отопительного сезона в одном из городов региона — Минусинске — уровень концентрации вредных примесей в воздухе превышает норму в три раза. В воздух выбрасывается огромное количество оксида и диоксида азота, золы, диоксида серы, бензапирена и оксида углерода, что провоцирует также мутации эмбриона.

2 ноября в Красноярске и Минусинске вводили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, известный как режим «черного неба».

До этого ученые выяснили, что загрязнители воздуха повышают риск болезни Паркинсона. Исследование показало, что чем большему воздействию твердых частиц диаметром менее 2,5 микрона (PM2,5) подвергался человек, тем выше был этот риск.

Ранее исследователи узнали, как формируется загрязнение воздуха на уровне молекул.

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