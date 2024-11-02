В двух городах Красноярского края ввели режим «черного неба»

В Красноярске и Минусинске ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, известный как режим «черного неба». Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В Красноярске такой режим будет действовать до 00:00 (20:00 3 ноября мск) 4 ноября, а в Минусинске — до 19:00 (15:00 мск) 5 ноября. По информации Среднесибирского УГМС, в этих городах ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В период действия режима «черного неба» предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

До этого ученые выяснили, что загрязнители воздуха повышают риск болезни Паркинсона. Исследование показало, что чем большему воздействию твердых частиц диаметром менее 2,5 микрон (PM2,5) подвергался человек, тем выше был этот риск.

Ранее исследователи узнали, как формируется загрязнение воздуха на уровне молекул.