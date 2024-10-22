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Исследователи узнали, как формируется загрязнение воздуха на уровне молекул

NatComms: раскрыт механизм образования вредных соединений в атмосфере

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Александр Патрин/РИА Новости

Международная группа ученых из Германии, Франции, Швейцарии и других стран выяснила, как загрязнение воздуха формируется на молекулярном уровне. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда сфокусировалась на сложных кислотно-щелочных равновесиях на границе между смесями веществ и окружающей их газовой средой.

По словам специалистов, этот пограничный слой примерно в сто тысяч раз тоньше человеческого волоса. Но он играет важную роль в процессах загрязнения атмосферы и изменения климата.

Результаты показали контрастное поведение химикатов на пограничном слое и в основной среде. Эта разница оказала существенное воздействие на то, как диоксид серы поглощается и реагирует с другими загрязнителями, включая оксиды азота и перекись водорода в атмосфере.

Ученые отметили, что понимание обнаруженных процессов поможет разработать более совершенные стратегии по снижению загрязнения воздуха и его вредного воздействия на здоровье и экологическую обстановку.

Ранее ученые выяснили, что меняющийся климат усиливает загрязнение среды ртутью.

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