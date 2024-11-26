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Стали известны планы Харрис на выборы 2028 года

Politico: Харрис может участвовать в выборах президента в 2028 году

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Jacquelyn Martin/AP

Вице-президент США Камала Харрис, не добившаяся успеха на недавних выборах, имеет возможность участвовать в выборах 2028 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять информированных источников.

«Я не могу себе представить, чтобы партия обратилась к ней во второй раз», — сказал один из стратегов Демократической партии, пожелавший остаться неназванным.

Согласно информации издания, Харрис планирует продолжить свою политическую карьеру и поручила своим помощникам изучить все возможные варианты, включая не только участие в следующих президентских выборах, но и выдвижение на пост губернатора Калифорнии. В 2026 году текущий губернатор-демократ Гэвин Ньюсом завершит свои полномочия.

Источники утверждают, что Харрис не раз упоминала в телефонных беседах, что «планирует продолжать борьбу». Вице-президент рассчитывает обсудить свои дальнейшие планы с семьей в период зимних праздников. Один из ее бывших помощников отметил, что для Харрис было бы естественно «создать структуру, которая позволит ей путешествовать, выступать и поддерживать свои политические связи».

«Она не из тех, кто принимает поспешные решения. Иногда ей требуется мучительно много времени, чтобы принять решение. Поэтому я могу гарантировать вам, что она понятия не имеет, каким будет ее следующий шаг», — сказал Брайан Брокау, бывший помощник Харрис, который сохранил близость к ее окружению.

До этого сообщалось, что Харрис, потерпевшая поражение на выборах главы государства, уехала отдыхать с семьей на Гавайи.

Ранее Маск назвал причину поражения демократов на выборах.

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Выборы в США - 2024
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