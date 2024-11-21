В России готовят законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов детям

В Госдуму готовятся внести законопроект, предлагающий установить уголовное наказание за продажу вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутаты предложили привлекать к уголовной ответственности продавцов за продажу вейпов несовершеннолетним и увеличить штрафы.

Володин также поблагодарил глав комитетов Госдумы по экономической политике Максима Топилина и по молодежной политике Артема Метелева за работу над инициативой.

До этого Метелев сообщал, что штрафы за продажу вейпов подросткам кратно увеличатся.

В начале октября в Госдуме выступили с инициативой запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. «Коммерсантъ» писал, что ряд профильных ведомств не поддержали инициативу, указывая, что это может привести к ограничению конституционных прав отдельной части граждан и росту рынка нелегальной табачной продукции.

Ранее названы самые опасные электронные сигареты.