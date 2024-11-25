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Минюст США прекратил все федеральные дела против Дональда Трампа

Минюст США завершил федеральные дела против Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Министерство юстиции США завершило все федеральные разбирательства в отношении избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщил директор по коммуникациям переходной команды республиканца Стивен Чун, который охарактеризовал данное решение как «значимую победу для верховенства закона», пишет ТАСС.

«Сегодняшнее решение министерства юстиции завершает неконституционные федеральные дела против президента Трампа», — отметил Чун.

Он также добавил, что Трамп и его сторонники стремятся к немедленному прекращению политически мотивированного использования судебной системы и надеются на сплочение нации.

На днях Трамп собрался уволить весь офис спецпрокурора Джека Смита, который вел против него уголовные дела. По словам источников, Трамп планирует уволить всю команду, которая работала над двумя федеральными судебными преследованиями против него. Однако есть определенные правила, которые не дадут избранному президенту провести массовые увольнения. Поэтому корректировки в законах могут занять годы, отметили эксперты по праву.

Ранее американцы оценили планы Трампа на предстоящий президентский срок.

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