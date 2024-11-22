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Сантехник откопал таинственную веревку при ремонте в доме и баснословно разбогател

В Австрии сантехник обнаружил клад с золотыми монетами, ремонтируя виллу

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Shutterstock

В Вене ремонт водопровода в старинном особняке закончился для сантехника неожиданной находкой. Об этом сообщает The Sun.

Специалист занимался работами в подвале виллы в районе Пенцинг, когда заметил веревку, торчавшую из пола. Мужчина заинтересовался ей и попытался выдернуть. Когда ничего не получилось, он взялся за лопату. Под разломанным полом строитель нашел ржавый металлический сундук, в котором хранились 30 килограммов золотых монет с изображением знаменитого австрийского композитора Моцарта. Эксперты оценили стоимость клада в 2 млн фунтов стерлингов (более 257 млн рублей).

Согласно местным законам, прибыль от подобных находок делится поровну между нашедшим и владельцем недвижимости, на территории которой было сделано открытие. Водопроводчик назвал случившееся «фантастикой». Он также рассказал, что за несколько дней до него в том же подвали работали другие приглашенные специалисты, но они проигнорировали ту самую веревку.

Ранее в Польше отец с сыном нашли клад из монет XVI века.

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